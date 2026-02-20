Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 07:31

Россиянина госпитализировали после атаки ВСУ с помощью дронов

Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на поселок Суземка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При атаке ВСУ на поселок Суземка Брянской области был ранен мирный житель, пострадавшего госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Также, по его словам, повреждены два автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — отметил он.

Утром 20 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по 28 и 24 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 20 сбили над Республикой Крым.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

