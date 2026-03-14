Марочко раскрыл расстояние от ВС РФ до укрепрайона ВСУ в Доброполье

Российских бойцов от юго-восточных окраин Доброполья отделяет около 4 км, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, кратчайший путь к городу лежит через населенный пункт Новый Донбасс.

Но вместе с тем продвижение идет. Сейчас самая кратчайшая дорога до Доброполья — населенный пункт Новый Донбасс. Сейчас расстояние до юго-восточных окраин Доброполья составляет около 4 км, — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что продвижение российских войск продолжается, хотя Доброполье является хорошо укрепленным районом. Для освобождения города военным потребуется приложить значительные усилия, добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в беседе с NEWS.ru: очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

До этого Алаудинов предположил, что удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его словам, атаки по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.