На НПЗ в Краснодарском крае начался крупный пожар от упавших обломков БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края начался пожар, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотника.

Информации о постарадавших не поступало. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Утром 13 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 176 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 80 и 29 БПЛА уничтожили над Крымом и Адыгеей соответственно, 18 и два — над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.