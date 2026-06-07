Отставной подполковник из США «уничтожил» заявление Джонсона о Путине Подполковник Дэвис раскритиковал Джонсона за слова о Путине

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в соцсети X подверг критике высказывание экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в адрес российского президента Владимира Путина, а также об исходе военной операции на Украине. Дэвис предупредил, что упорное отрицание реальности и следование заведомо провальной политике лишь расширят масштаб кризиса и такая линия поведения способна обернуться для Запада не только уже случившимися экономическим и политическим фиаско, но и военным.

Мистер Джонсон путает желаемый результат — военное поражение России — с реальностью. В буквальном смысле не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что России крайне важно отстоять свои национальные интересы и реализовать цели, поставленные в самом начале специальной военной операции. Пресс-секретарь президента добавил, что противостояние носит давний характер, отметив, что только его активная военная фаза продолжается уже пятый год.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров на ПМЭФ заявил, что успешное выполнение задач специальной военной операции значительно усилит положение РФ на мировой арене. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Москва будет отстаивать свои национальные интересы по всем направлениям — финансовому, экономическому, транспортному, технологическому, а также в зоне проведения СВО.