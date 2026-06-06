России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале СВО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ. Он добавил, что конфликт давний и только «боевая фаза длится уже пятый год».

Конфликт давний, длится долго, и боевая фаза длится уже пятый год. Это много времени. Для России очень важно достигнуть наших интересов и выполнить те задачи, которые ставились в начале специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал сроки окончания СВО и дальнейшую судьбу Украины задолго до ее начала. Он также говорил о «неуправляемых» киевских элитах и присоединении Одессы к России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев между тем заверил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, все поставленные верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.