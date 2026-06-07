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07 июня 2026 в 16:49

Арестованные жители Армении захотели проголосовать на выборах

Более 400 арестованных граждан захотели проголосовать на выборах в Армении

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Более 400 из 922 граждан Армении, находящихся под домашним арестом, изъявили желание проголосовать на проходящих парламентских выборах, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики. В ведомстве отметили, что Служба пробации Минюста организует сопровождение таких лиц для реализации их избирательного права.

Из 922 человек, находящихся под домашним арестом в Республике Армения, 869 имеют право голоса. По состоянию на 12:30 (11:30 мск. — NEWS.ru) 434 человека выразили желание участвовать в выборах, 205 из них уже проголосовали, — говорится в сообщении.

Ранее лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян заявил, что более 100 сторонников блока «Сильная Армения» уже арестованы и задержания продолжаются до сих пор. Об этом он сказал у избирательного участка, куда его доставили для голосования.

Также в Гюмри люди в масках попытались попасть внутрь офиса оппозиционного блока «Сильная Армения», который возглавляет предприниматель Самвел Карапетян. Как отметила пресс-секретарь политсилы Марианна Каграманян, в помещение не пускали адвокатов.

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