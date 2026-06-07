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07 июня 2026 в 16:33

В центре Москвы водитель ударил ножом подрезавшего его мужчину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Москве 19-летний водитель получил ножевое ранение в шею после того, как неосторожно подрезал другого автомобилиста, сообщает МК.RU. Инцидент произошел 6 июня у метро «Белорусская».

Очевидцы рассказали изданию, что водитель подрезанного авто заставил нарушителя выйти из своей машины, бросился на него с криками и ударил ножом. По информации издания, после удара нападавший спокойно сел в автомобиль и уехал, на пассажирском сиденье с ним была спутница. Пострадавший сам снял футболку, зажал рану и дождался скорой помощи. Его госпитализировали. Нападавшего разыскивает полиция.

Ранее шлем спас питбайкера от смертельного удара ножом в голову в Новой Москве. На улице Самуила Маршака пьяный прохожий приставал к водителям питбайков, после чего с кухонным ножом напал на одного из них. Молодой человек не пострадал благодаря защитному шлему. Дебошира задержала полиция. Столичное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Москва
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