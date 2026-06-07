«Наши ожидания — наши проблемы»: Колосков о продлении санкций УЕФА Колосков: продление бана УЕФА может продлиться до конца СВО

Многие ждали снятия ограничений с российских футбольных команд со стороны УЕФА, а не продления ограничений, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата». Также он отметил, что продление отстранения напрямую может быть связано с продолжением специальной военной операции, а бан будет действовать до конца СВО.

Никто не ожидал продления бана УЕФА. Все ждали другого решения — снятия санкций и ограничений. Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Этот бан произошел из-за СВО, а конкретнее, из-за невозможности обеспечить безопасность. На это ссылаются УЕФА и ФИФА, — сказал собеседник издания.

Ранее в УЕФА сообщили, что в сезоне-2026/27 российские клубы не попали в список участников еврокубковых турниров. Причина — действующая приостановка участия сборной России и российских команд в любых соревнованиях под эгидой организации. По итогам прошедшего сезона Россия расположилась на 28-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Также сообщалось, что Италия может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2032 года. Все из-за неудовлетворительного состояния спортивной инфраструктуры в стране.