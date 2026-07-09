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09 июля 2026 в 15:15

В Госдуме оценили шансы сборной России на возвращение в УЕФА

Депутат Свищев заявил о нежелании УЕФА возвращать сборную России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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В УЕФА не ждут возвращения сборной России на международные турниры, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с Lenta.ru. По его словам, в европейской федерации не хотят принимать российскую команду из-за критичных настроений некоторых стран.

Я сразу сказал, что простым решение не будет <...>, но понятно, что в УЕФА с распростертыми объятиями нас не ждут, потому что вы знаете настроения некоторых европейских стран, — отметил Свищев.

Депутат подчеркнул, что переговоры по данному вопросу продолжаются. Он выразил надежду, что Международная федерация футбола (ФИФА) примет справедливое решение в отношении российской команды.

Ранее УЕФА выступил против участия российских клубов и национальных сборных в международных соревнованиях. Хотя со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) были сняты санкции.

Ранее Международная федерация волейбола впервые за четыре года вернула российские сборные к международным соревнованиям. Команды получили право выступать с национальным флагом и гимном, а их рейтинговые очки были полностью восстановлены.

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