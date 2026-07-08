Стали известны планы ФИФА и УЕФА по возвращению российских клубов Telegraph: ФИФА и УЕФА не намерены экстренно допускать сборную России к турнирам

ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать на турниры российские сборные и клубы, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений, пишет The Telegraph. Подчеркивается, что обе организации приняли во внимание постановление МОК.

Накануне, 7 июля, МОК рекомендовал международным федерациям отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Кроме того, организация отменила приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР). Sky Sports сообщал, что ФИФА проанализирует последнее решение МОК относительно российских клубов.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что снятие санкций с российских спортсменов со стороны МОК является результатом прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ. Он назвал это суперсобытием и расценил как лучшую новость с начала года.

Российские клубы и национальная сборная не выступают на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года, после начала специальной военной операции. В 2023-м УЕФА предпринял попытку допустить российских юниоров до соревнований, однако этого не произошло из-за угроз бойкота со стороны ряда национальных федераций.