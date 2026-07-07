«Лучшая новость»: в ГД оценили снятие санкций с российских спортсменов Свищев назвал снятие санкций со спортсменов из РФ лучшей новостью с начала года

Снятие санкций с российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) является результатом прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он назвал это суперсобытием и расценил как лучшую новость с начала года.

Это суперсобытие, долгожданная новость, лучшая с начала года. Это результат прекрасной спортивной, дипломатической работы по восстановлению ОКР. Теперь откроются двери и возможности для других федераций по восстановлению российских спортсменов в правах. Надеюсь, они услышат МОК и будут восстанавливать спортсменов без ограничений. Ранее они ссылались на то, что нужно восстановиться в МОК. Будем срочно включаться, чтобы восстановить все остальные федерации, в том числе Федерацию лыжного спорта и сноубординга России, — сказал Свищев.

7 июля МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. В официальном релизе организации также говорится об отмене приостановки деятельности Олимпийского комитета России. Организация примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх в определенный момент.