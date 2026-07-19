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19 июля 2026 в 14:56

Стала известна прибыль ФИФА от чемпионата мира — 2026

The Guardian: за проведение ЧМ-2026 FIFA заработает $15 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За проведение ЧМ-2026 ФИФА заработает $15 млрд, сообщает издание The Guardian. Изначально сумма прибыли составляла $11 млрд, однако благодаря продаже билетов заработок увеличился.

По мнению источника, футбольные федерации получат выгоду от расширения финансового фонда ФИФА, однако детали выплат еще не согласованы. Это может укрепить позиции главы ФИФА Джанни Инфантино.

В прошлом он подвергся критике из-за отмены красной карточки форварда Фоларина Балогуна, участника сборной США, после звонка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Высокий доход может помочь США принять еще один чемпионат мира в ближайшем будущем.

Ранее стадион, на котором был запланирован финал чемпионата мира по футболу, оказался окутан смогом. Дым достиг Нью-Джерси из-за продолжающихся лесных пожаров в Канаде. Отмечалось, что индекс качества воздуха возле арены достиг уровня, который считается нездоровым. При этом метеорологи отмечали, что после гроз дым рассеется и условия улучшатся к началу матча.

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