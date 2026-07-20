Россия предложила площадку для арабо-иранского диалога

Россия готова содействовать урегулированию разногласий между Ираном и арабскими странами, а также предоставить площадку для переговоров, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. Он отметил, что Москва готова оказывать содействие и в вопросе урегулирования между США и Ираном.

Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены, — сказал Алимов.

По словам замглавы МИД РФ, Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами. Он уточнил, что речь идет в том числе о взаимодействии с Исламабадом, Эр-Риядом и Анкарой.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на авиабазу США Аль-Азрак в Иордании. По утверждению КСИР, в результате удара были уничтожены два истребителя и три самолета, еще несколько воздушных судов получили серьезные повреждения.

До этого военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».