Психолог дала совет, как бороться с назойливым коллегой Психолог Подольская посоветовала обозначить границы с назойливым коллегой

Чтобы не создавать конфликтной ситуации, следует сразу обозначить границы с назойливым коллегой, посоветовала психолог Диана Подольская. В разговоре с телеканалом «Краснодар» специалист отметила, что в противном случае раздражение на сотрудника может отразиться излишне эмоциональной реакцией.

Когда человек молчит и продолжает терпеть, напряжение постепенно накапливается. В какой-то момент даже безобидный разговор может вызвать слишком эмоциональную реакцию. Поэтому лучше спокойно обозначить свои границы сразу, чем доводить ситуацию до конфликта,– пояснила Подольская.

Психолог уточнила, что не надо обвинять собеседника. Вместо этого стоит использовать нейтральные формулировки, например указать на свою загруженность работой.

Не стоит воспринимать подобное поведение как неуважение. Чаще всего человек даже не замечает, что отвлекает окружающих. Именно поэтому спокойный и открытый разговор оказывается гораздо эффективнее раздражения или демонстративного молчания, — заключила психолог.

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