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20 июля 2026 в 19:29

ФИФА вырезала Трампа с общей фотографии сборной Испании по футболу

Фото: Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press
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ФИФА вырезала президента США Дональда Трампа с общего фото сборной команды Испании по футболу после победы на чемпионате мира — 2026. Президент отказывался уходить, хотя его об этом просили.

Трамп лично вышел на поле поздравить испанских футболистов с победой, однако во время общего фото после вручения наград политик уходить отказался. Но ФИФА не оценила поступок американского лидера и вырезала его с общего фото. Однако сами представители федерации ситуацию не комментировали.

Ранее часть болельщиков на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси во время финала чемпионата мира по футболу встретила Трампа недовольными возгласами. Он вышел на поле в 18:26 по местному времени (01:26 мск, понедельник).

До этого Трамп похвалил нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, который планирует полностью открыть Северное море для добычи нефти. Американский лидер считает, что запасы могут обеспечить страну ресурсами на сотни лет и сделать ее одной из богатейших в мире.

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