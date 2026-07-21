За минувшую неделю в результате обстрелов погибли 69 мирных жителей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще 364 человека получили ранения.
Как говорится в еженедельном докладе, всего за этот период пострадали 433 человека. Среди раненых есть 12 несовершеннолетних. В числе погибших, по данным доклада, двое детей. Мирошник также сообщил, что 97% всех погибших и пострадавших, или 423 человека, пришлись на удары украинских беспилотников.
Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили восемь управляемых авиабомб и более 900 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, было уничтожено четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что предстоящее сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс. По его мнению, освобождение Константиновки не облегчит дальнейшего продвижения российских бойцов.