Мирошник назвал число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю

Мирошник назвал число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю Мирошник: за неделю при обстрелах ВСУ погибли 69 мирных жителей России

За минувшую неделю в результате обстрелов погибли 69 мирных жителей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще 364 человека получили ранения.

Как говорится в еженедельном докладе, всего за этот период пострадали 433 человека. Среди раненых есть 12 несовершеннолетних. В числе погибших, по данным доклада, двое детей. Мирошник также сообщил, что 97% всех погибших и пострадавших, или 423 человека, пришлись на удары украинских беспилотников.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили восемь управляемых авиабомб и более 900 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, было уничтожено четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что предстоящее сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс. По его мнению, освобождение Константиновки не облегчит дальнейшего продвижения российских бойцов.