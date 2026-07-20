Российская ПВО сбила 917 украинских дронов и восемь авиабомб за сутки

Российская ПВО сбила 917 украинских дронов и восемь авиабомб за сутки

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили восемь управляемых авиабомб и более 900 беспилотников ВСУ самолетного типа, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, были уничтожены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что предстоящее сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс. По его мнению, освобождение Константиновки не облегчит дальнейшее продвижение российских бойцов.

До этого стало известно, что ВС России продолжают наносить удары по украинским портам, используемым в интересах ВСУ. Так, в ночь на 20 июля российские военнослужащие поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в морском порту Одесса.