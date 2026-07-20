Раскрыто число погибших и пострадавших при атаках на Белгородскую область Один человек погиб и 16 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В результате атак на территорию Белгородской области погиб один человек, еще 16 получили ранения, сообщили в региональном оперативном штабе в Telegram-канале. Мужчина погиб после удара БПЛА в селе Головино Белгородского округа.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Ранее стало известно, что один человек погиб и еще 10 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомойку в Белгороде, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их направили в городскую больницу № 2. Шуваев добавил, что повреждения получили фасады и остекления ближайших зданий, а также три автобуса, восемь легковых машин и 20 грузовиков.

До этого, в понедельник, 20 июля, семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах региона.