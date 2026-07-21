Падение обломков БПЛА спровоцировало лесной пожар в российском регионе Лес загорелся после атаки украинских БПЛА на Ростовскую область

Лес загорелся в результате падения обломков украинских беспилотников в Милютинском районе Ростовской области, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без пострадавших, угрозы населенным пунктам нет, пожар уже тушат.

Не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ попал в квартиру жилого дома во Владимире. Как уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, пострадавших нет. Пожар после попадания БПЛА локализован на площади около 25 квадратных метров, добавил он.

До этого стало известно, что в результате атак ВСУ на территорию Белгородской области погиб один человек, еще 16 получили ранения. Мужчина скончался после удара БПЛА в селе Головино Белгородского округа. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.