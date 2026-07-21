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21 июля 2026 в 15:09

Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов

Фото: Пресс-служба V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая»
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Организаторы V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» представили новых кураторов сценарной лаборатории. Ими стали редакторы кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и Петр Мордвинцев. Помимо кадровых изменений, поменялись и условия приема заявок. В этом году участники могут отправить синопсисы короткометражных игровых фильмов — именно подобные проекты будут в центре внимания.

Для меня большая честь стать куратором сценарной лаборатории фестиваля «Одна шестая». Урал — моя родина, здесь я начинал свой путь в журналистике и кино. Я искренне верю, что именно на Урале рождаются уникальные, самобытные истории, способные заинтересовать зрителя по всей стране. Наша задача — помочь молодым авторам раскрыть эти истории, найти им правильную драматургическую форму и донести до большой аудитории. То, что я делаю как сценарист, — это семейное кино, и я буду рад поделиться этим подходом с участниками лаборатории, — отметил Архипов.

Дополнительным преимуществом для участников станет использование в основе сценария культурно-исторических фактов, уральских событий или легенд, а также съемки на территории Большого Урала, раскрывающие самобытность региона. Приветствуется, если заложенная в короткометражке история может быть в будущем развита до полнометражного фильма.

К участию допускаются авторы старше 18 лет из России и стран Евразии, имеющие не более двух реализованных проектов. Для подачи заявки необходимо направить синопсис, одну или несколько готовых сцен и мотивационное письмо. Заявки принимаются до 10 августа на сайте фестиваля. Лучшие работы представят в большой «Сценарной лаборатории» Свердловской киностудии, что даст их авторам шанс на профессиональное развитие и поддержку проектов.

Фото: Пресс-служба V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая»

Фестиваль «Одна шестая» состоится в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных картин. В этом году темой мероприятия станет «коллектив».
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