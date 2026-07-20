Стало известно, с какого возраста можно заниматься альпинизмом в России

В России нет четких правил, устанавливающих, с какого возраста ребенок может заниматься альпинизмом, рассказал в беседе с NEWS.ru альпинист Александр Абрамов. При этом он подчеркнул, что многие клубы не берут детей в горные походы до достижения совершеннолетия.

Официально не регламентируется, в каком возрасте можно начать заниматься альпинизмом. Главное, чтобы ребенок был с родителем, который за него отвечает. Некоторые клубы не берут в горы детей без взрослых до 18 лет. В СССР это было разрешено только с 16. Я увлекся этим видом спорта в 17, а моя первая поездка в горы состоялась через год. Мои дети в первый раз поднялись на Эльбрус, когда им было 16, — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что 11-летний школьник погиб во время спуска вместе с отцом с восточной вершины Эльбруса. По предварительным данным, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Альпиниста отправили в Нальчик, где с ним работают следователи.