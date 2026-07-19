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19 июля 2026 в 23:25

В МИД РФ заявили об угрозе кровопролития после атаки на АЭС в Иране

Захарова: атака на АЭС может привести к новому кровопролитию в Иране

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Попытки представить мирную ядерную программу Ирана как угрозу являются прикрытием планов по развязыванию нового кровопролития в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя удар по строящейся АЭС «Дарховин». По словам дипломата, подобные действия могут иметь последствия не только для Ближнего Востока, но и для других регионов мира.

Любые попытки на этом фоне раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране, — говорится в комментарии.

Она отметила, что возможная эскалация неизбежно отразится на всем Ближнем Востоке, который и без того остается дестабилизированным. Также это может иметь последствия для всего мира, заключила представитель ведомства.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не дал прямой оценки действиям Киева в связи с гибелью главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, обратила внимание Захарова. По словам дипломата, в выступлениях Гросси не было адресного осуждения Вооруженных сил Украины.

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