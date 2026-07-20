Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме

В Паттайе мошенники, одетые в псевдомонашеские одежды, предлагают туристам снять порчу, погадать по руке и составить гороскоп, сообщает туристическая полиция курортного города Паттайя. Также злоумышленники готовы за деньги «улучшить карму», передает Sophon Cable TV.

Мы получили несколько жалоб от иностранных туристов о том, что группа индийских мужчин, одетых как монахи, подходила к туристам на пляжах, в ресторанах и кафе. Они сразу говорили туристам, что тем не везет в жизни, предсказывали им неприятности и несчастные случаи, затем предлагали красные нити-обереги или амулеты за 199 бат (463,67 рубля. — NEWS.ru) и дороже, после чего настоятельно советовали ритуалы по снятию порчи и улучшению кармы, стоимость которых составляла тысячи таиландских бат, — уведомили полицейские.

Работники полиции также рассказали об аресте гражданина Индии по фамилии Сингх, который работал в популярном местном кафе Паттайи и обманывал туристов. Власти подчеркнули, что при столкновении с похожими мошенническими схемами отдыхающим следует сразу обращаться в полицию.

Ранее в Казани задержали курьера мошенников, которого подозревают в краже 260 тыс. рублей у пожилой местной жительницы. Известно, что злоумышленник позвонил пенсионерке и сказал, что ее дочь спровоцировала ДТП. Женщина передала деньги курьеру, после чего тот уехал из Татарстана.