Россиянам назвали главные симптомы туляремии

Туляремия относится к группе природно-очаговых инфекций, возбудитель которой циркулирует во внешней среде, рассказала NEWS.ru инфекционист профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, инфекция преимущественно поражает лимфатическую систему, кожные покровы и слизистые оболочки

Туляремия передается человеку из внешней среды и в основном поражает лимфатические узлы, кожу, могут быть изъязвления слизистой оболочки ротовой полости, тонзиллит, воспаление миндалин, и легкие — может вызывать пневмонию, — сказала Мескина.

Она отметила, что туляремия способна протекать довольно серьезно: у заболевшего может повышаться температура тела вплоть до 40 градусов. Первым признаком инфекции являются бубоны — сильно увеличенные лимфатические узлы, которые представляют собой гнойники, пояснила врач. Гнойная инфекция может распространяться и на мягкие ткани, может быть на миндалинах, если заражение произошло путем вдыхания пыли или через немытые руки, добавила Мескина.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил журналистам, что дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы — и насекомые.