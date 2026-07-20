Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа Врач Абызов: ледяной душ опасен при сердечно-сосудистых заболеваниях

Охлаждаться ледяным душем опасно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил врач-терапевт Алексей Абызов. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что это грозит резким повышением артериального давления из-за сужения сосудов.

Резкое воздействие холодной воды вызывает сужение сосудов, что может привести к резкому повышению артериального давления и, как следствие, к ухудшению самочувствия, — пояснил врач.

Он отметил, что также не стоит резко погружаться в открытые водоемы после длительного времени на солнце. По словам специалиста, наибольшую опасность подобные процедуры представляют для пожилых людей.

Ранее терапевт и кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что в жаркую погоду лучше отказаться от кофе, так как этот напиток не утолит жажду. Специалист подчеркнул, что лучше всего помогает восполнить баланс вода. Он отметил, что чем больше кофеина попадает в организм, тем сильнее потеет человек.