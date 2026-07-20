Сомнолог дал советы, как комфортно спать в транспорте Сомнолог Кудинов посоветовал использовать в машине специальные подушки под шею

Для комфортного сна в машине нужно использовать специальные подушки-воротники под шею, посоветовал врач-сомнолог Павел Кудинов. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что это не те стандартные надувные приспособления, которые многие покупают.

Обычно после такого сна как раз страдает шейный отдел, потому что голова расслабляется и непроизвольно куда-то наклоняется. Есть специальные подушки под шею, но не те, которые стандартно продаются для поездок — они не очень спасают, — а более высокие подушки-воротники, которые поддерживают голову, — пояснил врач.

Также стоит использовать маски для сна и беруши, порекомендовал Кудинов. Он обратил внимание, что они помогут снизить потоки света и шума.

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