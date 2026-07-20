Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 17:42

Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в сообщении.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сомнолог дал советы, как комфортно спать в транспорте
Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино
Прогулявшуюся голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей
Дроны атаковали несколько районов Белгородской области
Автоэксперт назвал причины вибрации руля
Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию
Легендарный английский футболист скончался
Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме
Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике
В Госдуме предупредили о пагубном влиянии нейросетей на человечество
Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского
Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине
Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле
Почему дизайнеры все чаще начинают проект с выбора тканей
Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик
Анита Цой рассказала о своем главном хобби
Россия ответила на высылку дипломатов из Италии
Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск
Политолог ответил, какая страна ярко отражает тезис о загнивающем Западе
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.