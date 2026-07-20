Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в сообщении.

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