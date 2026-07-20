В Сочи «закрыли» небо

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в канале Росавиации в МАКСе. В ведомстве уточнили, что введенные ограничения обусловлены требованиями обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты, выполняя рейсы по согласованию с уполномоченными органами. По его словам, такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Представитель ведомства отметил, что из-за введенных ограничений могли возникнуть изменения в расписании рейсов.

Кроме того, пресс-служба аэропорта «Кольцово» сообщила, что рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильной грозы над Екатеринбургом. Непогода также существенно повлияла на городскую инфраструктуру. По информации мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга были зафиксированы падения деревьев и крупных веток.