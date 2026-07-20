Более 30 стран приедут на саммит Россия — Африка Башкин: более 30 стран подтвердили участие в саммите Россия — Африка в октябре

Более 30 африканских государств подтвердили участие в третьем саммите Россия — Африка, сообщил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. Мероприятие запланировано на октябрь 2026 года.

На середину июля — более 30 стран. Учитывая, что в Африке 54 государства, это достаточно большой результат. У нас еще время есть впереди. Этот процесс продолжается. С каждым днем таких стран, которые высказывают свою готовность прибыть на этот саммит, становится все больше и больше, — сказал Башкин.

Он отметил, что подготовка к саммиту продолжается. Число государств, подтвердивших свое участие, продолжает увеличиваться.

Ранее бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил: Европа должна начать переговоры с Россией после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности к диалогу. Он уточнил, что экс-канцлера Герхарда Шредера вряд ли стоит рассматривать в качестве посредника.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже. Он отметил, что от этих инициатив американского лидера пытаются оттащить европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.