В Калининградской области заявили о готовности к любым угрозам Губернатор Беспрозванных заявил о готовности Калининградской области к угрозам

Калининградская область готова к любым угрозам, сообщил «Ведомостям» губернатор региона Алексей Беспрозванных. Так он прокомментировал заявления о том, что во время учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании якобы отрабатываются сценарии морской блокады и захвата российского региона.

Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы, — сказал Беспрозванных.

Еще в начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о регионе со стороны федерального центра. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в МАКСе, речь идет о снабжении, развитии региона, программах финансирования и других мерах поддержки. Песков подчеркнул, что эта работа ведется на постоянной основе и находится на повестке дня как главы государства, так и правительства.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что дух североатлантического единства быстро исчезает, когда дело доходит до реального боя. В качестве примера он сослался на угрозы в адрес Калининграда со стороны представителя МИД одной из прибалтийских стран, который рассчитывал на поддержку НАТО.