Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 21:46

Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США

Трамп: Биньямин Нетаньяху не будет арестован на территории США

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп исключил возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территории Штатов, сообщил американский лидер в социальной сети Thruth Social. Он уточнил, что арестовать нужно тех, кто втянул Иран в спираль смерти.

Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки, — написал Трамп.

Известно, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял о возможном задержании Нетаньяху в случае его визита в город. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, которые выдвинул Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военных в результате атак в Иордании. Отмечается, что удары были нанесены со стороны Ирана. При этом он отметил, что, по его мнению, это происходит на благо Соединенных Штатов.

До этого администрация Трампа предварительно одобрила возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о развитии гражданской ядерной программы. Проект соглашения допускает ограниченное обогащение урана или переработку плутония, но не требует от Саудовской Аравии подписания дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

Мир
США
Израиль
Дональд Трамп
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС
Смертельная авария с туристическим автобусом произошла под Иркутском
Американский военный пытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке
Суд вынес приговор главе разорившегося банка «Агросоюз»
ВС РФ «Геранями» уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ
Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ
Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США
Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется комфортная летняя погода
Текстиль как последний штрих: почему именно ткани завершают интерьер
В Индии случился политический бунт из-за экзаменов в вузы
Сильнейшая шахматистка в истории отказалась идти в президенты Венгрии
Стали известны условия возможной сделки США и Ирана
Прокуратура оспорила приговор блогеру Митрошиной
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов
В Британии назначили нового главу МИД
Часть НПЗ возобновили продажи топлива на бирже
Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных в СНГ фитнес-блогеров
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.