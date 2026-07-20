Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США Трамп: Биньямин Нетаньяху не будет арестован на территории США

Президент США Дональд Трамп исключил возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территории Штатов, сообщил американский лидер в социальной сети Thruth Social. Он уточнил, что арестовать нужно тех, кто втянул Иран в спираль смерти.

Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки, — написал Трамп.

Известно, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял о возможном задержании Нетаньяху в случае его визита в город. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, которые выдвинул Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военных в результате атак в Иордании. Отмечается, что удары были нанесены со стороны Ирана. При этом он отметил, что, по его мнению, это происходит на благо Соединенных Штатов.

До этого администрация Трампа предварительно одобрила возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о развитии гражданской ядерной программы. Проект соглашения допускает ограниченное обогащение урана или переработку плутония, но не требует от Саудовской Аравии подписания дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.