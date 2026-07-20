Над Москвой уничтожили еще 20 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще 20 беспилотников, написал мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

20 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Мэр также сообщил, что общее число уничтоженных беспилотников с начала суток достигло 58. Других подробностей он не привел.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников. В промышленной зоне Шпаковского округа зафиксировано возгорание.

Кроме того, оперштаб региона сообщил о гибели женщины в результате атаки ВСУ на поселок Красная Яруга Белгородской области. Ее супруг получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.