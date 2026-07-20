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20 июля 2026 в 03:16

В Кувейте сообщили об отражении атаки вражеских беспилотников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских беспилотников. В военном ведомстве также объяснили, что возможные взрывы, которые слышат жители, связаны с работой систем ПВО.

Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских дронов, — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление военных. По данным иранской стороны, атака с применением беспилотников была проведена по складу боеприпасов, ангарам с оборудованием и личному составу на базе Али аль-Салем.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные завершили очередной этап ударов по территории Ирана. По данным командования, восьмую подряд ночь наносились удары по иранским объектам. Кроме того, под удар попали силы Корпуса стражей Исламской революции. В американском командовании утверждают, что эти подразделения причастны к атаке на военнослужащих США в Иордании 17 июля.

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