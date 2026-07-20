Wildberries скоро объявит решение по выплатам за поврежденные товары

Wildberries в ближайшее время представит обновленную информацию о выплатах за товары, поврежденные после атаки на логистический центр в Электростали, сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале. Команда продолжает проводить оценку последствий атаки ВСУ.

Она подчеркнула, что процесс поручено ускорить, чтобы как можно скорее предоставить продавцам актуальную информацию. В компании подчеркнули, что селлеров не оставят один на один с возникшей проблемой.

Ранее стало известно, что атаки украинских беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске вывели из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. Восстановление поврежденной инфраструктуры может обойтись в сумму от 20 млрд до 35,8 млрд рублей.

До этого сообщалось, что пожарным удалось локализовать основной очаг возгорания на территории складского комплекса Wildberries в Электростали. Как сообщил глава городского округа Филипп Ефанов, спасатели продолжают ликвидацию оставшихся очагов и занимаются разбором завалов с помощью спецтехники.