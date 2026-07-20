Число сбитых беспилотников на подлете к Москве кратно увеличилось

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве кратно увеличилось Собянин: число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 38 единиц

Силы ПВО Минобороны РФ за ночь сбили 38 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специлисты.

Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. <...>12 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. <...> Сбиты еще одиннадцать вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников. В промышленной зоне Шпаковского округа зафиксировано возгорание.