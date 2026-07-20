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20 июля 2026 в 00:48

Минобороны РФ раскрыло данные о сбитых за неделю украинских БПЛА

ПВО России за неделю сбила не менее 5083 украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 5083 украинских беспилотников, следует из данных Минобороны РФ. Анализ информации показал, что наиболее активные атаки пришлись на 13 и 16 июля.

По данным ведомства, с 13 по 19 июля российские средства ПВО уничтожили не менее 4830 украинских дронов. Отмечается, что основное количество беспилотников было сбито над европейской частью России.

Максимальные показатели по числу перехваченных БПЛА зафиксировали 13 июля и 16 июля, когда были уничтожены 926 и 802 аппарата соответственно. Всего за неделю число ликвидированных беспилотников превысило 5 тыс.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом.

До этого он сообщил, что жертвами ночной атаки дронов на логистический центр Wildberries стали семеро сотрудников. По словам главы региона, пострадавшим оказали медицинскую помощь, семьям погибших окажут поддержку. Предварительно, ранения получили 24 человека.

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