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20 июля 2026 в 19:26

В Шебекино выросло число пострадавших после атаки беспилотника

Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Шебекино выросло до 27

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек, сообщила РИА Новости первый замминистра здравоохранения региона Людмила Крылова. По ее словам, один пострадавший остается в Шебекинской центральной районной больнице в состоянии средней тяжести. Еще четверым оказали амбулаторную помощь и отпустили домой, а 21 человека госпитализировали в областную клиническую больницу.

В результате атаки беспилотника пострадавших на сегодня 27 человек. Среди пострадавших есть один подросток. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь как на этапе скорой медицинской помощи, так и на госпитальном этапе, — отметила она.

Крылова уточнила, что трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами, их сейчас оперируют. Она добавила, что необходимости в переводе пострадавших в федеральные клиники пока нет, поскольку необходимую помощь могут оказать региональные медучреждения.

Ранее сообщалось, что родственники пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Шебекино могут обратиться на горячую линию. Уточняется, что горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 21:00 по номеру +7 (4722) 23-58-58.

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