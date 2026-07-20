Российские силы ПВО сорвали новую атаку БПЛА ВСУ на Москву Собянин сообщил о ликвидации восьми БПЛА ВСУ на подступах к Москве

Средства ПВО Минобороны РФ сбили восемь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В районах падения обломков работают оперативные службы города, подчеркнул он.

Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что количество пострадавших от атаки ВСУ на железнодорожную станцию во Льгове увеличилось до пяти. По словам главы региона, все раненые получили легкие повреждения головы и осколочные раны, лишь одного мужчину пришлось госпитализировать, его уже отправили в больницу.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.