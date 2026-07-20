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20 июля 2026 в 18:24

В Шебекино открыли горячую линию после удара дрона ВСУ по автобусу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Родственники пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино могут обратиться на горячую линию, передает ИС «Вести». Уточняется, что линия работает ежедневно с 09:00 до 21:00 по номеру +7 (4722) 23-58-58.

В понедельник, 20 июля, дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Шебекино. В результате погибли пять человек, в том числе ребенок. Среди пострадавших оказался 17-летний подросток, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области, в результате которой погибли несколько человек. Дело заведено по факту террористической атаки. При этом уточняется, что при ударе по автобусу также пострадали 23 человека.

Между тем министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области при необходимости переведут на лечение в Москву. Он отметил, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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Белгородская область
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