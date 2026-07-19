Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили две украинские ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS, сообщило Минобороны России в МАКСе. Также были ликвидированы 678 беспилотников самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машины, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. По данным ведомства, наибольшие потери украинская сторона понесла в результате действий группировки войск «Восток».