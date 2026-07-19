Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 13:43

Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ

Минобороны: российская ПВО уничтожила сотни дронов и ракеты «Нептун-МД»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили две украинские ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS, сообщило Минобороны России в МАКСе. Также были ликвидированы 678 беспилотников самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машины, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. По данным ведомства, наибольшие потери украинская сторона понесла в результате действий группировки войск «Восток».

Власть
Минобороны РФ
СВО
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоязычную женщину
Взятие Вольного позволило ВС России закрепиться на новом рубеже
Появились новые подробности атаки ВСУ на Льгов
Логистика ВСУ оказалась под мощным ударом армии России
Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30
Петербурженка «подарила» себе крупную сумму со счета жениха-моряка
Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ
Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России
ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих на разных участках фронта
Российская армия дала волю Вольному
Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Ситуация с бензином в РФ 19 июля: где были введены новые ограничения
WB Банк объявил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Названа причина смерти журналиста Шолохова
Стала известна личность погибшего при семейном восхождении на Эльбрус
«Ликвидатор Украины»: митингующие в центре Киева требуют выгнать Зеленского
Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери
В Москве выросло число сбитых дронов ВСУ за последний час
Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку
Газель совершила огненный кульбит на МКАД
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.