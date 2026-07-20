В России хотят ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей В ОП предложили увеличить маткапитал и ввести выплату в 1 млн рублей

Программу материнского капитала необходимо модернизировать, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Он предложил увеличить размер выплаты при рождении второго ребенка, а также ввести отдельный многодетный материнский капитал в размере 1 млн рублей.

Эксперт отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. Опыт российских регионов показывает, что для повышения рождаемости основную поддержку следует направлять на рождение второго и последующих детей.

Рыбальченко напомнил, что программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По его оценке, за первые десять лет ее действия благодаря этому механизму родились около 3 млн детей.

При этом эксперт считает, что сейчас программу необходимо актуализировать. По его словам, покупательная способность материнского капитала снизилась, поскольку в течение определенного периода его размер не индексировался в соответствии с инфляцией.

Он отметил, что около 90% средств материнского капитала семьи направляют на покупку жилья. По словам Рыбальченко, если раньше на выплату можно было приобрести около 8 квадратных метров жилья, то сейчас примерно 5 квадратных метров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что многодетные семьи со средним доходом, превышающим региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, получили право сохранить ежемесячное детское пособие. По его словам, нововведения коснутся более 231 тыс. детей.