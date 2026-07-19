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19 июля 2026 в 12:00

Зеленский выступил с обращением после массированных ударов по Киеву

Зеленский попросил ракеты-перехватчики к ПВО после массированных ударов по Киеву

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам после российских ударов по Киеву в ночь на 19 июля и попросил поставить больше ракет-перехватчиков для систем ПВО. В Telegram-канале он написал, что эта атака стала одной из самых массированных с начала конфликта — по его словам, по городу было выпущено более 40 ракет различных типов и свыше 120 ударных БПЛА. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Защита от баллистики — постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки антибаллистических систем, — написал Зеленский.

Политик отметил, что в трех районах Киева продолжается ликвидация последствий взрывов, отгремевших минувшей ночью. Для этих целей пришлось привлечь более 600 спасателей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в эту ночь был поражен комбинат «Артем» в Киеве, который производит компоненты систем управления для ракет FP-5 «Фламинго». Вместе с ним под ударом оказалось предприятие «Меридиан», выпускающее корпуса и запчасти для систем наведения ракет «Нептун-МД», а также завод «Оаклайн» в Киеве. Как отметили в оборонном ведомстве, на нем производили комплектующие для БПЛА типа «Дип страйк», запчасти и батареи для FPV-дронов.

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