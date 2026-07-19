Германия изменила тон в вопросах диалога с Россией Times: подход Германии к переговорам с РФ приобрел более конструктивный характер

Германия стала демонстрировать более конструктивный подход к диалогу с Россией, пишет газета Times. По данным издания, в стране наблюдается изменение настроений вокруг возможных переговоров с Москвой.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призывала канцлера Фридриха Мерца заняться восстановлением прерванных связей с Москвой. С похожей позицией выступала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Ранее бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил: Европа должна начать переговоры с Россией после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности к диалогу. Он уточнил, что экс-канцлера Герхарда Шредера вряд ли стоит рассматривать в качестве посредника.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже. Он отметил, что от этих инициатив американского лидера пытаются оттащить европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.