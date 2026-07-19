Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 22:53

Российская команда выиграла один из крупнейших турниров по Dota 2

Pvision из России выиграла Esports World Cup 2026 по Dota 2 и получила $750 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская команда Pvision выиграла турнир Esports World Cup по Dota 2. Pvision победила BB Team со счетом 3:1 и получила $750 тыс. (около 58, 7 млн рублей) за первое место.

BB Team заработала $340 тыс. (около 26,6 млн рублей), а Team Yandex заняла третье место и получила $200 тыс. (около 15,6 млн рублей), а общий призовой фонд турнира составил $2 млн. (около 156,7 млн рублей). Esports World Cup входит в число крупнейших соревнований по Dota 2, уступая по значимости только чемпионату мира The International, который пройдет в Шанхае с 13 по 23 августа.

До этого российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем крупного турнира по Counter-Strike 2 PGL Astana 2026, который проходит в Казахстане. В финальном поединке российские игроки со счетом 3:0 разгромили представителей европейского региона из коллектива Team Falcons.

Ранее федерация киберспорта Украины дисквалифицировала 33 спортсменов за совместную игру с россиянами, сообщается на официальном сайте организации. Все они были отстранены от участия во внутренних соревнованиях.

Спорт
киберспорт
россияне
dota 2
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ заявили об угрозе кровопролития после атаки на АЭС в Иране
Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в ДНР
Первый тайм финала ЧМ завершился неожиданным счетом
Российская команда выиграла один из крупнейших турниров по Dota 2
МИД России потребовал реакции МАГАТЭ на пресечение беззакония
При атаке БПЛА под Белгородом пострадали трое детей
Захарова увидела в ударах по Ирану тревожный сигнал для всего мира
«Экономический крах из-за ИИ»: на Западе предсказали конец света
Атаки ВСУ вывели из строя 7% логистических мощностей Wildberries
В Дагестане нашли необычный способ переправы через реку
Трамп признался, против кого не стал бы ставить в финале ЧМ
На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца
Финал ЧМ по футболу начался с рекорда Месси и Ямаля
Канцлер ФРГ признал зависимость Германии от газа России
Месси в 39 лет повторил необычный рекорд в финалах чемпионата мира
В Японии десятки тысяч человек выступили против политики властей
«Оружие использовали оба»: появились новые детали перестрелки в Ростове
В Нью-Йорке нашли способ устранить запах смога в день финала ЧМ-2026
Знаменитая российская фигуристка объявила о помолвке
Республиканцы запаниковали из-за финансирования войны США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.