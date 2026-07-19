Российская команда выиграла один из крупнейших турниров по Dota 2

Российская команда выиграла один из крупнейших турниров по Dota 2 Pvision из России выиграла Esports World Cup 2026 по Dota 2 и получила $750 тыс.

Российская команда Pvision выиграла турнир Esports World Cup по Dota 2. Pvision победила BB Team со счетом 3:1 и получила $750 тыс. (около 58, 7 млн рублей) за первое место.

BB Team заработала $340 тыс. (около 26,6 млн рублей), а Team Yandex заняла третье место и получила $200 тыс. (около 15,6 млн рублей), а общий призовой фонд турнира составил $2 млн. (около 156,7 млн рублей). Esports World Cup входит в число крупнейших соревнований по Dota 2, уступая по значимости только чемпионату мира The International, который пройдет в Шанхае с 13 по 23 августа.

До этого российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем крупного турнира по Counter-Strike 2 PGL Astana 2026, который проходит в Казахстане. В финальном поединке российские игроки со счетом 3:0 разгромили представителей европейского региона из коллектива Team Falcons.

Ранее федерация киберспорта Украины дисквалифицировала 33 спортсменов за совместную игру с россиянами, сообщается на официальном сайте организации. Все они были отстранены от участия во внутренних соревнованиях.