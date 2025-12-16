В DOTA 2 вышло большое обновление персонажей и новый герой В DOTA 2 вышло крупное балансное обновление 7.40 с новым персонажем

Компания Valve выпустила крупное обновление баланса 7.40 для видеоигры DOTA 2, следует из информации на ее сайте. Основным нововведением стало появление нового героя – Largo, а также изменения в способностях существующих персонажей, характеристиках предметов и других игровых аспектах, говорится в публикации.

Теперь для развития талантов вместо очков навыков используются очки талантов. Также подкорректирована формула начисления золота за помощь другим игрокам, изменились небольшие модернизации характеристик неигровых персонажей Рошана и Терзателя, ослаблены руны невидимости и ускорения. Есть и другие нововведения, в частности, они затронули десятки персонажей DOTA 2.

Ранее официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в стилизованном образе персонажа из популярной видеоигры Minecraft. Политика назвали лучшим другом геймеров: благодаря утвержденным Трампом льготам американские разработчики видеоигр стали выпускать больше продуктов, пользуясь кредитами на исследования.

Тем временем фэнтезийная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 одержала победу на престижной премии The Game Awards 2025. Проект получил высшую награду «Игра года» и победил в восьми других ключевых номинациях. Разработчики также получили награды за лучшую режиссуру, художественную постановку и саундтрек. Кроме того, игра была отмечена как лучший дебютный инди-проект, лучшая независимая игра и лучшая ролевая игра этого года.