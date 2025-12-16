Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 07:43

В DOTA 2 вышло большое обновление персонажей и новый герой

В DOTA 2 вышло крупное балансное обновление 7.40 с новым персонажем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Компания Valve выпустила крупное обновление баланса 7.40 для видеоигры DOTA 2, следует из информации на ее сайте. Основным нововведением стало появление нового героя – Largo, а также изменения в способностях существующих персонажей, характеристиках предметов и других игровых аспектах, говорится в публикации.

Теперь для развития талантов вместо очков навыков используются очки талантов. Также подкорректирована формула начисления золота за помощь другим игрокам, изменились небольшие модернизации характеристик неигровых персонажей Рошана и Терзателя, ослаблены руны невидимости и ускорения. Есть и другие нововведения, в частности, они затронули десятки персонажей DOTA 2.

Ранее официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в стилизованном образе персонажа из популярной видеоигры Minecraft. Политика назвали лучшим другом геймеров: благодаря утвержденным Трампом льготам американские разработчики видеоигр стали выпускать больше продуктов, пользуясь кредитами на исследования.

Тем временем фэнтезийная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 одержала победу на престижной премии The Game Awards 2025. Проект получил высшую награду «Игра года» и победил в восьми других ключевых номинациях. Разработчики также получили награды за лучшую режиссуру, художественную постановку и саундтрек. Кроме того, игра была отмечена как лучший дебютный инди-проект, лучшая независимая игра и лучшая ролевая игра этого года.

dota 2
игры
интернет
геймеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 80 БПЛА заметили в небе над Россией минувшей ночью
Украинский расчет «Града» поплатился после удара по россиянам
Пьяный мужчина выгнал жену на мороз и устроил стрельбу
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами и фурой в Воронежской области
Назван главный тренд пластической хирургии на 2026 год
Главный салат страны: готовим советский оливье с вареной колбасой
МИД оценил прогресс в нормализации работы консульств России и США
Силы ЕС на Украине, атака дронов на Кубань: новости СВО к утру 16 декабря
«Метлы вместо оружия»: в США заявили о плачевном состоянии армий стран НАТО
Мошенники снова стали использовать опасную схему с доставкой
Евросоюз раскрыл основные гарантии безопасности для Украины
В DOTA 2 вышло большое обновление персонажей и новый герой
ПВО сбила беспилотник, пытавшийся атаковать Москву
В России приступили к созданию «часов возраста»
Трамп хочет взыскать с BBC не менее $10 млрд
Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут: вкусно, быстро, просто
Средства РЭБ защитили Смоленщину от украинских БПЛА
Подросток из ДНР поджег сотовую вышку в качестве «подработки»
В посольстве рассказали, как Россия ответит на повышение тарифов Мексикой
Назван доминирующий штамм гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.