Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе

Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе

Зимой начинается невероятная стройка — из снега! Особенно рады ей дети. Однако для успешного зимнего «строительства» важно знать технологию работы с основным материалом — снегом. Что можно построить из него? Предел здесь ставит только ваша фантазия. Главное — поймать момент, когда снег достаточно липкий, чтобы держать форму, и приступить к созданию зимних шедевров. А как именно слепить самые разные фигуры, от обычного снеговика до настоящей крепости, читайте в нашей статье. С нашими инструкциями шедевры из снега построят даже дети!

Простые фигуры: снеговик, черепаха, гусеница

Перед тем как приступить к созданию сложных конструкций, таких как лабиринты или крепости, нужно освоить простые формы. Если снег хорошо комкуется, можно приступать к работе. Если же снежный покров сухой и рассыпчатый, его необходимо увлажнить с помощью пульверизатора. Знание этих хитростей поможет вам создать долговечные и прочные сооружения.

Простые снежные фигуры являются идеальной точкой старта для юных строителей. Они позволяют отработать навыки катания шаров и соединения элементов.

Классический снеговик, состоящий из трех шаров, может быть легко модифицирован. Можно придать ему динамичную позу, вылепить снежные руки и палитру, превратив в художника, или даже создать целую семью снеговиков. Для окрашивания и декорирования используйте воду, подкрашенную акварелью или пищевыми красителями, нанося ее с помощью пульверизатора.

Как слепить красивого снеговика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие простые фигуры, которые легко создать из снежных шаров разного размера, — длинная гусеница, массивная черепаха. Для гусеницы достаточно соединить горизонтально несколько одинаковых шаров. Для черепахи сделайте один большой приплюснутый шар для тела и накройте его второй, более плоской полусферой-панцирем.

Особое место среди простых, но функциональных конструкций занимает снежная горка. Если вы хотите узнать, как построить горку из снега безопасной и долговечной, действуйте поэтапно. Сначала создайте широкую и пологую насыпь, тщательно утрамбовывая каждый слой. Обязательно предусмотрите высокие бортики по краям и удобные широкие ступени для подъема. Самый важный этап — полить все водой. Горку необходимо полить водой несколько раз, давая каждому слою полностью замерзнуть. Этот процесс закалки создает прочное ледяное покрытие, которое обеспечит долгое и безопасное катание.

Снежная крепость и лабиринт: инструкция по возведению

Когда навык работы с массой освоен, можно переходить к «снежной архитектуре». Задача построить крепость из снега требует времени, но результат превзойдет все ожидания.

Методы строительства

Для создания прочных стен крепости существует два основных способа. Первый — метод снежных блоков-кирпичей. Используя пластиковые лотки или ящики в качестве пресс-форм, вы плотно утрамбовываете снег, а затем извлекаете готовые блоки. Блоки укладываются по принципу кирпичной кладки, а швы заполняются мокрым снегом, который действует как цемент. Этот метод позволяет создать геометрически правильную и очень прочную конструкцию.

Если вы хотите узнать, как построить дом из снега с толстыми стенами, то воспользуйтесь методом насыпи и выемки. Сначала формируется и плотно утрамбовывается большая снежная куча (насыпь), которой дают хорошо замерзнуть. Затем изнутри выкапываются помещения и тоннели.

Снежное укрытие: иглу и домики

Для того чтобы понять, как построить иглу из снега или как построить домик из снега, нужна точность. Иглу строят из плотных снежных блоков, которые укладываются по спирали с наклоном внутрь. Каждый верхний блок должен немного опираться на два нижних, чтобы вся конструкция замыкалась в самоподдерживающийся купол. Вход делают ниже уровня пола для сохранения тепла. Чтобы иглу стало герметичным, его снаружи поливают водой. Этот способ — не просто игра, а демонстрация гениальности инженерных решений северных народов. Построив такой домик из снега, вы создадите идеальное укрытие для зимних игр.

Снежная крепость: как слепить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если снега много, можно также создать снежный лабиринт. Стены лабиринта формируются из высоких снежных насыпей, которые обязательно нужно тщательно утрамбовать лопатами и ногами, чтобы они были устойчивыми и не обвалились во время игр.

Инструменты и хитрости: как сделать снег более липким и прочным

Секрет долговечности снежных построек кроется в превращении рыхлого снега в монолитную ледяную массу.

Увлажнение и адгезия. Если снег сухой и рассыпается, его нужно увлажнять. Используйте пульверизатор с водой, чтобы слегка сбрызгивать снег при лепке. При температуре около нуля вода быстро схватывает снежинки, делая снег податливым.

Закалка холодом. После завершения строительства стен, башен или горки их необходимо пролить холодной водой. Вода пропитает снежный слой и, замерзая, превратит его в прочный лед. Проливать лучше в несколько подходов, давая каждому слою промерзнуть. Это значительно увеличивает прочность конструкции, делая ее устойчивой к ветру и оттепелям.

Армирование и формы. Для создания высоких или арочных конструкций используйте вспомогательные материалы. Например, ветки, палки или куски фанеры можно временно встраивать в стены для армирования, особенно когда вы решаете, как построить дом из снега внушительного размера. Для куполов и башен удобно использовать ведра или надувные шары в качестве внутренней формы: снег плотно утрамбовывается вокруг формы, а после застывания форма извлекается.

Творческий подход к зимнему строительству превратит ваш двор в настоящий парк развлечений, даря детям и взрослым радость от совместного созидания.

Быстрый торт «Творожный домик» за 20 минут: легкий рецепт.