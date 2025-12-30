Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:36

В Амурской области заметили снежный танк Т-34

В Амурской области дед с внуком слепили из снега танк Т-34 в полную величину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В селе Константиновка Амурской области 78-летний Юрий Потапчук вместе со своим внуком Никитой возвел снежную копию танка Т-34 в полном масштабе, передает Telegram-канал Mash. Это не первый раз, когда мастер создает снежные модели советской техники.

Создать танк под названием «Амурский мститель» предложил напарник-пятиклассник. Боевая машина была приобретена земляками на свои средства и передана гвардейской бригаде в годы Великой Отечественной войны.

Снежная конструкция достигла высоты частного дома, и ее детализация вызывает восхищение. Дедушка и Никита посвятили ее созданию несколько дней, пытаясь завершить работу до новогодних праздников.

Ранее в Ижевске двое злоумышленников похитили Деда Мороза и Снеговика возле одного из городских магазинов. Один из мужчин отвлекал внимание, в то время как другой разбирал праздничные декорации. Владельцы магазина отнеслись к инциденту с юмором, но общее настроение немного ухудшилось. Однако жители города не опустили руки и объединились с целью восстановления новогодних символов.

Амурская область
снег
танки
постройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.