В Амурской области заметили снежный танк Т-34 В Амурской области дед с внуком слепили из снега танк Т-34 в полную величину

В селе Константиновка Амурской области 78-летний Юрий Потапчук вместе со своим внуком Никитой возвел снежную копию танка Т-34 в полном масштабе, передает Telegram-канал Mash. Это не первый раз, когда мастер создает снежные модели советской техники.

Создать танк под названием «Амурский мститель» предложил напарник-пятиклассник. Боевая машина была приобретена земляками на свои средства и передана гвардейской бригаде в годы Великой Отечественной войны.

Снежная конструкция достигла высоты частного дома, и ее детализация вызывает восхищение. Дедушка и Никита посвятили ее созданию несколько дней, пытаясь завершить работу до новогодних праздников.

Ранее в Ижевске двое злоумышленников похитили Деда Мороза и Снеговика возле одного из городских магазинов. Один из мужчин отвлекал внимание, в то время как другой разбирал праздничные декорации. Владельцы магазина отнеслись к инциденту с юмором, но общее настроение немного ухудшилось. Однако жители города не опустили руки и объединились с целью восстановления новогодних символов.