Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет

Пустыня Сахара удивила мир редким явлением: оранжевые дюны побелели из-за снега, сообщает Daily Mail. В городе Айн-Сефра температура опустилась ниже нуля, создав условия для снегопада. Это уже седьмой случай за последние 40 лет, причем в последнее десятилетие подобные аномалии в «воротах в пустыню» стали происходить значительно чаще.

Несмотря на восторг местных жителей, снежный покров оказался недолговечным: из-за дождя слой снега выпал тонким и начал быстро таять. Уникальное положение города у Атласских гор способствует перепадам температур, однако ученые все чаще связывают такие участившиеся снегопады с глобальными изменениями климата.

Ранее аномально интенсивное цветение было зафиксировано в американской Долине Смерти, его назвали самым мощным и зрелищным за последние 10 лет. Обычно пустынные земли национального парка в США покрылись ковром из розовых, желтых и фиолетовых растений из группы эфемеров. Природную аномалию связывают с тем, что в этом году в Долине выпало рекордное количество осадков.