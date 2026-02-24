Зимняя Олимпиада — 2026
Британцев предупредили о приближении «кровавого дождя»

Daily Mail: осадки кровавого цвета ожидаются в Великобритании

Жителей Великобритании ожидают необычные осадки кровавого цвета, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS). Такой оттенок дождя обусловлен наличием пыли из пустыни Сахара. Облако уже пересекло Европу и достигло территории королевства.

Дожди в Великобритании, похоже, не прекращаются никогда — в этом году в некоторых регионах ливни идут каждый день. Теперь ученые предупреждают, что ситуация может стать еще хуже. По мнению экспертов Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), на Британию вот-вот обрушатся ливни с «кровавым дождем», — говорится в публикации.

Авторы материала напомнили, что такое явление уже наблюдалось в Британии. Пылевое облако из Сахары доходило до острова в 2023 и 2024 годах. Ожидается, что оно пройдет над югом королевства и Ла-Маншем на больших высотах. В регионах также прогнозируются дожди.

Ранее в небе над Антарктидой развернулось уникальное астрономическое зрелище: Луна соединилась с Солнцем, создав в небе Антарктиды эффект сияющего «огненного кольца». Это первое из двух солнечных затмений, запланированных на текущий год.

