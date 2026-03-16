Мусоровоз сбил девочку на тротуаре в Москве

Мусоровоз сбил девочку на тротуаре на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

По предварительным данным, на улице Полбина в районе дома 36 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку-пешехода, которая находилась на тротуаре, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок попал в больницу, после того как на него наехал электровелосипед. Происшествие произошло вечером 4 марта на проспекте Народного Ополчения. Электровелосипедом управлял 25-летний мужчина. В результате столкновения ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Перед этим на трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное столкновение, в результате которого погибла двухмесячная девочка. По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, врезавшись в остановившийся для очистки от снега бензовоз.