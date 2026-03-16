16 марта 2026 в 17:54

Мусоровоз сбил девочку на тротуаре в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мусоровоз сбил девочку на тротуаре на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

По предварительным данным, на улице Полбина в районе дома 36 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку-пешехода, которая находилась на тротуаре, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок попал в больницу, после того как на него наехал электровелосипед. Происшествие произошло вечером 4 марта на проспекте Народного Ополчения. Электровелосипедом управлял 25-летний мужчина. В результате столкновения ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Перед этим на трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное столкновение, в результате которого погибла двухмесячная девочка. По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, врезавшись в остановившийся для очистки от снега бензовоз.

аварии
ДТП
дети
Москва
пострадавшие
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

